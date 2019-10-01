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Ученые предупредили о новых вспышках Эболы

Ученые предупредили о новых вспышках Эболы

Климатический кризис приведет к увеличению скорости распространения вируса от животных к человеку в 3,2 раза.

Климатический кризис повышает риск новых вспышек заболеваемости лихорадкой Эбола. Об этом говорится в исследовании Nature Communications, передает CNN.

Изменения климата могут привести к тому, что Эбола распространится дальше и достигнет областей, ранее не затронутых вирусом.

Исследование показало, что климатический кризис приведет к увеличению скорости распространения вируса от животных к человеку в 3,2 раза. В частности, более разрушительные вспышки в районах Африки, где ранее не наблюдался вирус, будут зафиксированы при всех сценариях потепления климата, передает korrespondent.net.

Из этих регионов заболевание будет распространяться в другие страны из-за развитого авиасообщения.

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Напомним, 1 августа Минздрав Демократической Республике Конго объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране – десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
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