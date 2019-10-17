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Украина нашла способ остановить Коломойского

Украина нашла способ остановить Коломойского

Хозяйственный суд Киева остановил рассмотрение иска, в котором олигарх Игорь Коломойский требует признать незаконным договор купли-продажи Приватбанка.

Исполняющий обязанности главы суда Петр Пономарь рассказал, что причиной остановки стал иск, который рассматривает другой украинский суд, но не уточнил, о каком деле идет речь, передает lenta.ru.

Очередное заседание по делу должно было начаться утром 17 октября. Представитель Коломойского Александр Винниченко подтвердил, что оно не состоится.
Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Украины Виктор Григорчук сообщил, что приостановка связана с рассмотрением дела о национализации. По нему Окружной административный суд Киева вынес решение еще в апреле, а производство в апелляционном суде пока не открыто.

Тогда киевские власти проиграли дело, так как суд посчитал недоказанной нехватку капитала в Приватбанке и признал слишком спешной национализацию. Все заседания проходили в закрытом режиме. Предполагалось, что апелляция состоится в июне.

Ранее Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу нынешних владельцев Приватбанка на решение суда низшей инстанции. Он вновь разрешил рассматривать в своей юрисдикции их спор с Коломойским и подтвердил заморозку активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова по всему миру.

До этого президент Украины Владимир Зеленский, которого многие считают связанным с Коломойским, рассказал о проблемах, которые страна испытывает из-за олигарха. Глава государства признал, что государство может проиграть Коломойскому в суде, но сам он повлиять на ситуацию не может. При этом, подчеркнул Зеленский, возврат Приватбанка олигархам или крупная компенсация может повлиять на международную поддержку Украины и уже серьезно влияет на взаимодействие с Международным валютным фондом (МВФ). Киев хочет получить новую программу помощи от фонда, но переговоры пока замедлились.

Приватбанк национализировали в декабре 2016 года. Его бывшие владельцы считают действия государства незаконными. В свою очередь власти требуют от них дополнительно компенсировать ущерб.
lenta.ru
  • Сегодня, 16:30
  • DTV
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