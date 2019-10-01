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Вадим Красносельский встретился с российским парламентарием Владимиром Жириновским

Вадим Красносельский встретился с российским парламентарием Владимиром Жириновским

В Государственной Думе Российской Федерации состоялась встреча Президента Приднестровья Вадима Красносельского с депутатом Госдумы, лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.

В ходе встречи обсудили различные аспекты приднестровско-российского взаимодействия, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества. Говорили о совместных проектах в области здравоохранения, социальной защиты. Вадим Красносельский традиционно поднял тему упрощения процедуры вступления приднестровцев в гражданство Российской Федерации, передает novostipmr.com.

«Необходимо политическое решение, ведь законодательная база уже существует. Лишать права получения гражданства России – некорректно и неуместно в нынешних условиях для соотечественников, которые считают себя носителями «русскости» и русского языка», – подчеркнул Президент Приднестровья.

В ходе дискуссии глава Приднестровья говорил о необходимости создания механизма, который позволил бы приднестровским россиянам пользоваться медицинскими полисами РФ на законных основаниях.

«Этот механизм должен быть распространён и на приднестровцев, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, проживающий в Приднестровье, имел данный медицинский сертификат и, в случае необходимости, мог обратиться за помощью в медицинские учреждения России», – считает Вадим Красносельский.

Предметом разговора в стенах Госдумы РФ стала и текущая внешнеполитическая ситуация вокруг Приднестровья. Участники встречи обменялись мнениями о состоянии переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова.

Завершая встречу, собеседники заверили друг друга в традиционной открытости к контактам и условились продолжать рабочий диалог в привычном конструктивном ключе.
novostipmr.com
  • Сегодня, 16:34
  • DTV
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