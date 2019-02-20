Приднестровская делегация в ОКК обратила внимание на недопущение провоза на территорию ПМР агитационных избирательных урн, бюллетеней и другой избирательной атрибутики без согласования с компетентными органами республики. Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии распространила Заявление «О продолжении молдавской делегацией неконструктивной практики грубого искажения событий, имеющих место в Зоне безопасности в дни проведения выборных мероприятий в Республике Молдова», передает novostipmr.com.
В распоряжении нашего агентства оказался полный текст документа:
«Молдавская делегация в ОКК распространила обращение № 23-18-1516 от 24.09.2019 г. и письмо № 23-18-1515 от 25.09.2019 г., в которых известила, что 20.10.2019 г. в Республике Молдова состоятся всеобщие выборы в местные органы власти, в том числе и в населённых пунктах, расположенных в Зоне безопасности.
Приднестровская делегация в ОКК ставит в известность молдавских коллег, что с уважением относится к конституционному праву молдавского народа участвовать в выборах в органы власти своего государства. При этом напоминаем, что приднестровская сторона традиционно не препятствует молдавским гражданам, в том числе проживающим в Зоне безопасности, реализовывать своё право на участие в формировании органов государственного управления РМ.
В то же время с сожалением отмечаем, что делегация Республики Молдова в ОКК в распространённых документах в очередной раз продолжила неконструктивную практику использования важных для РМ мероприятий по созданию враждебного образа Приднестровья в общественно-политическом сознании как в своей стране, так и за её пределами.
Так, авторы данных документов вновь не удержались от необоснованных обвинений в адрес приднестровской стороны в якобы грубых нарушениях прав и свобод граждан РМ со стороны приднестровских силовых ведомств во время выборов, проведённых в РМ 20.02.2019 г.
В частности, молдавская делегация в ОКК сослалась на своё заявление № 23-18-304 от 27 февраля 2019 года. Этим заявлением приднестровские пограничники необоснованно обвинялись в воспрепятствовании членам молдавской избирательной комиссии проезда в пенитенциарные учреждения МЮ РМ в г. Бендеры для проведения голосования находящимися там избирателями.
Полагаем, что для полноты картины молдавским коллегам стоило бы отметить, что делегация Приднестровья в ОКК на все спорные вопросы в рамках молдавских обеспокоенностей, обозначенных в молдавском заявлении № 23-18-304 от 27 февраля 2019 года, предоставила исчерпывающие ответы.
Поскольку сегодня речь идёт о придании политической окраски событиям полугодовой давности и с целью предвосхищения их повторения в ходе голосования 20 октября 2019 года, считаем правомерным привести развёрнутую цитату из Заявления делегации Приднестровья № ОКК–32/Пр от 21 марта 2019 года «О грубом искажении молдавской делегацией сути событий, происходящих в Зоне безопасности в дни парламентских выборов в Республике Молдова».
В этом заявлении указано, что в силу серьёзности обвинений со стороны молдавской делегации в ОКК приднестровской стороной была инициирована проверка по доводам молдавских коллег.
«По результатам проверки полагаем необходимым довести до Объединённой Контрольной Комиссии следующее.
Проверкой по изложенному в заявлении молдавской делегации факту установлено, что на самом деле 21 февраля 2019 г. на вышеуказанный пост въехал автомобиль марки «Мерседес», г.н. RNK 271. В нём находились граждане Лаур Николай Николаевич, Лаур Лилия Ивановна, Сырбу Анна Ильинична, которые представились членами ЦИК РМ. (...) На заданные сотрудниками пограничного наряда вопросы члены избирательной комиссии пояснили, что прошли инструктаж об организации и порядке проведения Парламентских выборов в РМ в здании центральной избирательной комиссии в г. Кишинёв. Также получили обнаруженные технические средства, якобы предназначенные для информационного обеспечения деятельности избирательного участка в г. Новые Анены, РМ. По их словам, по прибытии в г. Новые Анены было обнаружено, что избирательный участок был закрыт.
С трудом можно себе представить, что при нынешнем уровне связи невозможно было отыскать ответственных лиц, которые смогли бы открыть избирательный участок для его подготовки к реализации законных избирательных прав гражданами Молдовы, проживающими на установленной ЦИК РМ для проведения выборов территории. Но вместо этого указанные члены избирательной комиссии решили въехать на территорию Приднестровья, где, как известно, выборы в парламент РМ не проводились. Более того, въезд предполагался в Зону безопасности несанкционированно и, как представляется, с осознанной и ожидаемой защитной реакцией на подобные действия должностных лиц Молдовы со стороны приднестровских правоохранительных структур.
Безусловно, автомобиль с членами ЦИК РМ и грузом выборных материалов, неожиданно оказавшийся в 15 километрах от пункта назначения, определённого ему ЦИК РМ, при этом на въезде в Приднестровье, где проведение выборных мероприятий не предполагалось и, более того, в Район с повышенным режимом безопасности, был вполне обоснованно остановлен и досмотрен.
На самом деле, после обращения Сопредседателя ОКК от Молдовы, по согласованию сторон, члены избирательной комиссии были пропущены на территорию Приднестровья.
Но тут произошло необъяснимое: проехав несколько метров, автомобиль с членами ЦИК РМ развернулся и уехал в сторону г. Кишинёв.
Вот и напрашивается вопрос: что это было, если не провокационные действия молдавской стороны с далеко идущими планами на разрушение существующего формата миротворческой операции?
Те, кто задумывал эту акцию, понимали, что реакция приднестровских правоохранителей будет именно такой. Также они понимали и надеялись, что на данный факт военные наблюдатели СМС не выедут, так как это не является компетенцией миротворческой операции.
Это и подтвердилось тем, что молдавская делегация в своём заявлении сделала поспешный вывод о том, что ОВК не смогла принять решение о выезде военных наблюдателей к месту происшествия из-за блокировки со стороны СВН ВК от Приднестровья. При этом члены молдавской делегации в ОКК ни словом не обмолвились о том, каким образом произошедший 21 февраля 2019 года факт относится к ведению миротворческой операции, что, впрочем, и не удивляет – политическая жизнь сторон конфликта в соответствии с Соглашением 1992 года действительно не отнесена к предмету контроля миротворческой операции. Это члены молдавской делегации чётко понимают.
Отсюда вывод – ситуация была подготовленной и явно провокационной, свидетельством этому является фактически мгновенное появление обвинительных деклараций в адрес Приднестровья и миротворческой операции в заявлении молдавской делегации в ОКК № 23-18-304 от 27.02.2019 г.».
Это лишь один факт, на который решено было сослаться, отвечая на претензии молдавских коллег. Между тем, накануне парламентских выборов в Республике Молдова, проведённых 20 февраля 2019 года, сотрудниками приднестровских правоохранительных органов были пресечены десятки случаев противоправной агитационной деятельности представителей тех или иных политических партий Молдовы в населённых пунктах Приднестровья.
В то же самое время, приднестровским правоохранителям известно много случаев, когда молдавским сотрудникам правоохранительных органов ставилась задача не только обеспечить законность выборной кампании в РМ, но и создавать благоприятные условия для отдельно взятой политической партии и обеспечить её победу на участках обслуживания.
Также сотрудникам полиции РМ вменялось в обязанности проводить агитационную работу на территории Приднестровья.
Ярким примером, одним из многих, является следующий факт. Так, 14 февраля 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов Приднестровья попал действующий сотрудник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ г. Резина сержант полиции Паскарь Иван Фёдорович. Данный сотрудник пытался ввезти и распространить на территории Рыбницкого района агитационные материалы одной из политических партий Молдовы. Паскарь И. Ф. пояснил, что данные агитационные материалы он получил 13 февраля 2019 года в пожарно-спасательном подразделении МВД РМ г. Резина. Кроме того, он сообщил, что на служебном совещании личного состава начальник подразделения майор Моисеенко Г. П. довёл, что полученные агитационные материалы сотрудники МВД РМ должны распространить в Рыбницком районе.
При этом молдавская делегация требует от ОКК ограничить деятельность правоохранителей Приднестровья в Зоне безопасности и не допустить их эффективную работу на подотчётной им территории.
Вновь обращаемся к молдавской делегации с призывом вести конструктивный диалог, а не генерировать провокации, направленные на подрыв механизмов миротворческой операции.
Обращаемся к представителям России, Украины и ОБСЕ в ОКК с предложением учесть изложенное и иметь в виду, что, вероятно, молдавская сторона не исключает возможность повторения действий, никак не согласованных с ОКК и с компетентными органами сторон в Зоне безопасности, что может негативно отразиться на информационном фоне по освещению выборов в Республике Молдова.
В очередной раз обращаемся к молдавской делегации с призывом вести конструктивный диалог, а не заниматься провокационными действиями, направленными на подрыв миротворческой операции.
Приднестровская делегация в ОКК придерживается исключительно позиций сохранения законности и правопорядка в Зоне безопасности.
Также обращаемся к молдавской делегации с призывом не допускать грубых нарушений, способных осложнить обстановку, не допускать случаев провоза на территорию Приднестровья агитационных материалов, избирательных урн, бюллетеней и другой избирательной атрибутики без согласования с компетентными органами Приднестровья».
Напомним: дополнительные выборы в Республике Молдова пройдут в это воскресенье, 20 октября.