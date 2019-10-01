В четверг в Москве состоялась встреча замминистра иностранных дел России Андрей Руденко с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
В ходе встречи собеседники обсудили "комплекс вопросов, связанный с оказанием многоплановой российской помощи Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра", передает infotag.md
В сообщении МИДа России отмечается, что "отдельно было рассмотрено состояние и перспектива переговорного процесса Приднестровского урегулирования, включая итоги недавней встречи в формате "5+2" в Братиславе".
Собеседники "подтвердили востребованность этого формата для содействия решению практических вопросов взаимодействия между двумя берегами Днестра".
"Подчеркнута необходимость полной реализации достигнутых между Кишиневом и Тирасполем в 2017-2018 гг. договоренностей. Отмечена положительная роль продолжения контактов между сторонами на всех уровнях, включая высший", - сообщил российский МИД.
Согласно сообщению пресс-службы тираспольского лидера, Красносельский на встрече "акцентировал внимание на проблеме получения жителями Приднестровья гражданства РФ, назвав "назревшей необходимостью пересмотр законодательных барьеров, препятствующих получению гражданства приднестровскими соотечественниками, в частности рожденными после 26 декабря 1991 г.".
Он также "обратил внимание на инициативы об использовании материнского капитала РФ на территории Приднестровья и о выдаче приднестровцам полисов медицинского страхования РФ для их последующего применения на территории России".
Встреча прошла в МИДе РФ. В ней также приняли участие директор второго Департамента стран СНГ Алексей Полищук, Посол по особым поручениям Сергей Губарев и министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.