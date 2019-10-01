88-я Генеральная Ассамблея Международной организации уголовной полиции Интерпол проходит в эти дни в Сантьяго, Чили.
От РМ в мероприятии принимает участие заместитель начальника Генерального инспектората полиции Евгений Питерский, пишет point.md
Генеральная Ассамблея Интерпола собрала около 900 представителей из 162 государств, из которых 64 начальника полиции и более 30 министров внутренних дел и юстиции.
Делегация Республики Молдова провела двусторонние встречи с руководителями участвующих делегаций, включая заместителя министра внутренних дел Сербии Зорана Лазарова, директора уголовной полиции Италии, префекта Витторио Рицци. Также состоялись обсуждения с руководителями делегаций из Литвы, Украины, Грузии, Румынии и другими.
Среди обсуждаемых тем: программы Интерпола по борьбе с преступностью, борьба с терроризмом, киберпреступность, а также оперативные успехи и связанные с ними проекты.