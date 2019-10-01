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Представители Молдовы участвуют в Генеральной Ассамблее Интерпола

Представители Молдовы участвуют в Генеральной Ассамблее Интерпола

88-я Генеральная Ассамблея Международной организации уголовной полиции Интерпол проходит в эти дни в Сантьяго, Чили.

От РМ в мероприятии принимает участие заместитель начальника Генерального инспектората полиции Евгений Питерский, пишет point.md

Генеральная Ассамблея Интерпола собрала около 900 представителей из 162 государств, из которых 64 начальника полиции и более 30 министров внутренних дел и юстиции.

Делегация Республики Молдова провела двусторонние встречи с руководителями участвующих делегаций, включая заместителя министра внутренних дел Сербии Зорана Лазарова, директора уголовной полиции Италии, префекта Витторио Рицци. Также состоялись обсуждения с руководителями делегаций из Литвы, Украины, Грузии, Румынии и другими.

Среди обсуждаемых тем: программы Интерпола по борьбе с преступностью, борьба с терроризмом, киберпреступность, а также оперативные успехи и связанные с ними проекты.

Point.md
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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