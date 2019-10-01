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Попеску: Оружие на востоке Республики Молдова будет изъято или уничтожено

Попеску: Оружие на востоке Республики Молдова будет изъято или уничтожено

В ближайшее время в приднестровском регионе будет уничтожено или изъято 20 000 тонн оружия. Транзит боеприпасов и оружия в Российскую Федерацию будет осуществляться через Украину.

Об этом в интервью для Ştirile TVR заявил министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску, который уточнил, что обсуждал эту тему со всеми партнерами, включая министра иностранных дел Румынии, передает point.md.

«Мы бы хотели нормальных, спокойных, стабильных, вежливых отношений с Российской Федерацией. Одной из очень важных тем, которые мы обсуждали в Москве, является тот факт, что Российская Федерация вновь взяла на себя обязательство возобновить уничтожение боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе. Этот процесс был остановлен Российской Федерацией в 2003 году. Мы хотим, чтобы уничтожение этих боеприпасов произошло как можно скорее», - сказал глава МИДЕИ.

«Мы в целом знаем, сколько там оружия. ОБСЕ и ее наблюдатели на определенном этапе были там, чтобы контролировать процесс изъятия оружия. Правда в том, что только у Российской Федерации есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения, очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем. Мы обсуждали эту тему со всеми государствами Евросоюза», - добавил Попеску.

point.md
  • Сегодня, 10:05
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