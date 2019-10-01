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В Приднестровье обеспокоены нарушением режима Зоны безопасности в ходе военных учений

В Приднестровье обеспокоены нарушением режима Зоны безопасности в ходе военных учений

В ПМР обеспокоены нарушением режима Зоны безопасности в ходе военных учений. Об этом в интервью «Новостям Приднестровья» заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя недавние учения на полигоне в Булбоаке.

«Мы приводили неоднократно примеры, когда вводится военная техника, вооружения, личный состав на территорию данного учебного центра, периодически пересекая саму Зону безопасности. Это возможно только с разрешения ОВК и ОКК в присутствии военных наблюдателей. Игнорирование режима Зоны безопасности недопустимо», - сказал он.

По его словам, в ходе сентябрьских учений военные подразделения также заходили в Зону безопасности.

Напомним: с 16 до 20 сентября на полигоне в Булбоаке прошли международные военные учения «Огненный щит - 2019». В них приняли участие более тысячи военнослужащих из Молдовы, Румынии и США.

Стоит отметить, что подобные нарушения фиксировались неоднократно. В 2015 году один из этапов совместных военных учений Национальной армии РМ и Национальной Гвардии штата Северная Каролина TravelContactTeam 2015 был проведён в пределах Центрального участка Зоны безопасности, при этом была задействована бронетехника с установленным на ней вооружением. В 2018 году через Зону безопасности транспортировались бронетехника и артиллерийские системы крупных калибров, задействованные в ходе учений «Огненный щит». Также нарушения режима Зоны безопасности фиксировались в июне 2019 года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
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