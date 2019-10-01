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Прокуроры РМ заинтересовались "зеленым коридором" главы МВД Приднестровья

Прокуроры РМ заинтересовались "зеленым коридором" главы МВД Приднестровья

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в РМ инициировала уголовное преследование в отношении ряда сотрудников Пограничной полиции с КПП в Международном аэропорту Кишинева.

По имеющейся информации, они способствовали пересечению государственной границы министром внутренних дел ПМР, передает point.md со ссылкой на jurnal.md.

Согласно действующему законодательству РМ, подозреваемым грозит штраф в размере до 117 500 леев или тюремное заключение на срок до шести лет.

Уголовное преследование возбудили на основании информации, поступившей от Генерального инспектората Пограничной полиции РМ. Дело уже было направлено по компетенции в Национальный центр по борьбе с коррупцией.

  • Сегодня, 08:29
  • DTV
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