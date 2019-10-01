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Додон встретится с Красносельским

Додон встретится с Красносельским

Встреча президента Молдовы и лидера Приднестровья запланирована на 29 октября. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом сообщил на своей странице в facebook президент Игорь Додон.

Он написал, что в пятницу обсудил с вице-премьер-министром по реинтеграции Василием Шовой вопросы, которые планируется обсудить на встрече. Обсудили также тематику, «касающуюся подготовки к Баварской конференции по приднестровской проблематике, которая намечена на начало ноября 2019 г.».

«Продолжили предметное обсуждение вопросов, зафиксированных в проекте Протокола по итогам встречи в формате «5+2», состоявшейся 8-9 октября в Братиславе. Отдельно коснулись вопроса о возобновлении работы Координационного механизма по согласованию позиций в отношении приднестровского урегулирования», - отметил Додон.

Координационный механизм с участием представителей администрации президента, правительства и парламента был утвержден еще 22 февраля 2017 г. на встрече Игоря Додона с тогдашним премьер-министром Павлом Филипом и председателем парламента Андрианом Канду. Они договорились в рамках механизма согласовать позиции, чтобы до конца 2017 г. разработать законопроект о статусе Приднестровского региона. Однако, документ так и не был разработан, а Координационный механизм перестал работать.

В последние недели правительство подвергло критике позицию президента по приднестровскому урегулированию, высказанные им предложения на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Премьер-министр Майя Санду считает, что сейчас нет условий для урегулирования, что для их создания необходимо разрушить коррупционные схемы, в которых участвуют заинтересованные политики с двух берегов Днестра.
infotag.md
  • Сегодня, 08:36
  • DTV
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