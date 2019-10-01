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Банк вакансий повысит эффективность взаимодействия работодателей с потенциальными работниками

Банк вакансий повысит эффективность взаимодействия работодателей с потенциальными работниками

На рассмотрении Верховного Совета ПМР в режиме первого чтения находится законодательная инициатива Правительства о создании и внедрении государственной информационной системы «Банк вакансий в Приднестровской Молдавской Республике».

О том, для чего создаётся такая система, нашему корреспонденту рассказала и. о. заместителя министра по социальной защите и труду – начальник Главного управления социально-трудовых отношений Александра Кротова, передает ИА Новости Приднестровья.
Она напомнила, что сегодня на официальном сайте Единого государственного фонда социального страхования ПМР работают рубрики «Ищу работу» и «Вакансии». В первой соискатели работы могут разместить краткое резюме. Во второй потенциальные работодатели публикуют информацию о вакантных местах. К слову, сегодня они могут информировать ЕГФСС об образовавшихся вакансиях и в электронном виде, сообщила Александра Кротова, добавив, что раньше для этого необходимо было прийти в центр соцзащиты и заполнить бланк.

Информация на сайте ЕГФСС обновляется два раза в неделю: во вторник и пятницу. С начала этого года через сайт ЕГФСС работу попытался найти 451 человек. Основная часть соискателей (350) обратились за помощью в размещении информации в центры соцстрахования на местах, но заявку можно разместить и самостоятельно.

Александра Кротова подчеркнула, что существующая система поиска-предложения работы не отвечает требованиям современного рынка труда. Сведения должны обновляться ежедневно в онлайн-режиме, но сделать это не позволяет устаревшее программное обеспечение. Его предстоит разработать, в случае принятия парламентариями соответствующего законопроекта.

Следует отметить, что государственные банки вакансий работают во многих странах, к примеру в России и Республике Беларусь.

По данным на 1 октября, в Приднестровье насчитывается 4 415 вакантных рабочих мест. Из них 67% – рабочие профессии.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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