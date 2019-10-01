Руслан Мова через пару дней вновь отправляется в служебную командировку и уверен, что в кишиневском аэропорту у него проблем не возникнет
Прокурорами РМ возбуждено уголовное дело против бывших пограничников аэропорта Кишинева, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением. По данным руководства Пограничной полицией, в 2017-2019 годах их бывшие коллеги систематически содействовали благоприятному пересечению госграницы главы МВД Приднестровья Русланом Мова и членами его семьи. Если суд признает вину пограничников доказанной, то им грозит до шести лет лишения свободы или же крупный штраф.
Как передает kp.md, журналисты издания созвонились с Русланом Мовой, чтобы узнать его мнение по этому поводу.
- Это даже уже не смешно, - Руслан Петрович все-таки рассмеялся. - Я пересекал границу по своему, российскому, паспорту. Мой паспорт проходил сканирование... Я что, нарушил какой-то закон?! Или пограничники нарушили закон?! Я работаю в органах с 1992 года, знаю большую часть полицейских в Молдове, с кем сталкивался по работе. Я же не в штабах работал, а на оперативных должностях... Если я подошел к кому-то из полицейских и поздоровался, то это не значит "благоприятное пересечение границы". А то, что вырвали из контекста... Я разве без паспорта переходил границу? Без досмотра и контроля? Это чушь!
- О чем говорит это уголовное дело? На вас у руководства Молдовы зуб имеется?
- Говорит о том, что они решают внутренние, межклановые, узко политические задачи. Я так понимаю, нужно было найти информационный повод. Побудьте сутки в аэропорту, посмотрите, кто и как там проходит, вы будете приятно удивлены.
- Говорит ли это о том, что впредь вы не сможете летать за границу через кишиневский аэропорт?
- Нет! Более того, я лечу по приглашению ОБСЕ в Германию 3 ноября. А в следующий вторник лечу в Москву.
- Думаете, все пройдет нормально?
- Уверен! Видео из аэропорта нарезали. не показали же очереди... Я стоял на пункте пропуска, там никого вообще не было! Я был со своим помощником. Когда я оставил свой паспорт, я увидел парня, своего знакомого. Я помахал ему рукой, поздоровался с ним, перекинулись парой слов и я вернулся в очередь. Почему нет видео от начала и до конца, от моего появления в аэропорту, сдачи багажа?! Я стоял в очереди, чтобы сдать багаж. Я стоял на "очистке", с меня сняли все, меня обыскивали! Секундочку! Какое это "комфортное пересечение границы"?! Пусть покажут все видео! А ведь показали только то, что им нужно...