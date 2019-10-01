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В Чернобыльской зоне отчуждения живут лошади Пржевальского

В Чернобыльской зоне отчуждения живут лошади Пржевальского

Убежищем для вида, находящегося под угрозой исчезновения, служат заброшенные строения в загрязнённой радиацией зоне.
Питер Шлихтинг, бывший учёный в лаборатории речной экологии Саванны, и его коллеги изучили кадры из Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Белоруссии. Более чем на 11 тысячах фотографий лошади Пржевальского прятались в коровниках и скотных дворах, заброшенных после аварии 1986 года.

Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii) является подвидом дикой лошади. Около 15 лет назад на границу Белорусии и Украины привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Шлихтинг сказал, что эти цифры слишком малы, чтобы поддерживать поголовье лошадей.

В Чернобыльской зоне отчуждения живут лошади Пржевальского
University of Georgia

«Лошади Пржевальского регулярно укрываются в заброшенных сооружениях зоны отчуждения. Эти объекты могут дать нам ключевую демографическую информацию: возраст, соотношение полов, численность населения и генетическую структуру особей», — Джеймс Бизли, старший автор исследования.

В Чернобыльской зоне отчуждения живут лошади Пржевальского
University of Georgia

По словам Бизли, в заброшенных строениях лошади бездельничают, спят и размножаются. В летние месяцы они используют сараи в качестве убежища от насекомых.

Камеры зафиксировали в сооружениях и других животных: зайца-русака (Lepus europaeus), марала (Cervus elaphus), лося (Alces alces), рыжую лисицу (Vulpes vulpes), кабана (Sus scrofa), енотовидных собак (Nyctereutes procyonides), обыкновенную рысь (Lynx lynx), волков, а также несколько видов птиц и летучих мышей.

Ученые рассчитывают получить доступ к данным из украинской части ЧЗО, чтобы выяснить, сколько всего лошадей Пржевальского сегодня обитает в чернобыльской зоне.

nat-geo.ru
  • Вчера, 19:56
  • DTV
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