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Facebook «голосует» вместе с молдаванами
По всей видимости, Facebook, хочет быть рядом с молдавскими избирателями в день выборов.
В контексте местных выборов в нашей стране в социальной сети создано специальное приложение, которое информирует вас о всеобщих местных и новых парламентских выборах, сообщает noi.md
Сеть призывает своих подписчиков сообщить о голосовании, и дает ссылку на веб-сайт ЦИК, где в режиме реального времени представлена информация о ходе выборов.
noi.md
- Сегодня, 11:48
- DTV
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