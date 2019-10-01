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Facebook «голосует» вместе с молдаванами

Facebook «голосует» вместе с молдаванами

По всей видимости, Facebook, хочет быть рядом с молдавскими избирателями в день выборов.

В контексте местных выборов в нашей стране в социальной сети создано специальное приложение, которое информирует вас о всеобщих местных и новых парламентских выборах, сообщает noi.md

Сеть призывает своих подписчиков сообщить о голосовании, и дает ссылку на веб-сайт ЦИК, где в режиме реального времени представлена информация о ходе выборов.

noi.md
  • Сегодня, 11:48
  • DTV
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