С 11-го по 17-е октября на территории республики зарегистрировано 195 заявлений и сообщений о преступлениях. По 141 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: одно убийство и один грабёж (подозреваемые установлены по обоим преступлениям), одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), 38 краж (17 раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, два вымогательства и шесть преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), сообщила пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы шесть человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали одного человека, обвиняемого в совершении преступления, 12 госдолжников и четырёх неплательщиков алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1096 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 22 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
С 11-го по 17-е октября на территории Приднестровья зарегистрировано девять пожаров. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол: на территории Каменского и Рыбницкого района – по пять, в гг. Тирасполь и Бендеры – по четыре, Григориопольском районе – два и один – в Слободзейском районе.