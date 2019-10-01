Dnestr.TV

 
0

О криминогенной обстановке в республике

О криминогенной обстановке в республике

С 11-го по 17-е октября на территории республики зарегистрировано 195 заявлений и сообщений о преступлениях. По 141 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: одно убийство и один грабёж (подозреваемые установлены по обоим преступлениям), одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), 38 краж (17 раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, два вымогательства и шесть преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), сообщила пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД были разысканы шесть человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали одного человека, обвиняемого в совершении преступления, 12 госдолжников и четырёх неплательщиков алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1096 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 22 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 11-го по 17-е октября на территории Приднестровья зарегистрировано девять пожаров. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол: на территории Каменского и Рыбницкого района – по пять, в гг. Тирасполь и Бендеры – по четыре, Григориопольском районе – два и один – в Слободзейском районе.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Итоги сотрудничества
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Итоги сотрудничества
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна