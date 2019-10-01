В эти дни в столице наблюдается настоящее нашествие азиатского мраморного клопа. Особенно страдают горожане, проживающие рядом с парками или зелеными насаждениями.
Жуки с каштановым оттенком обычно зимуют в домах и сооружениях, передает noi.md со ссылкой на publika.md
В то же время, эти насекомые очень опасны для растений и создают чрезвычайно неприятное соседство для человека из-за неприятного запаха, который они источают. Кроме того, их присутствие в большом количестве может вызвать аллергию, особенно у домашних животных и особенно при запуске их «химической защиты». Чтобы держать клопов подальше от себя, необходимо следовать следующим правилам:
1. Прежде всего, необходимо починить окна и двери (любое небольшое отверстие будет считаться открытым приглашением). Надо заделать все щели, потому что в противном случае к вам могут нагрянуть непрошенные гости.
2. Клопов притягивает свет, рекомендуется как можно реже включать наружное освещение или выбрать желтоватые лампочки, которые привлекают меньше насекомых.
3. Перед входом в дом тщательно осмотрите свои сумки для покупок, так как клопы могут стать тайными пассажирами, и как только они проникнут в дом, тут же найдут себе удобное место, и у нас будут нежданные и не совсем приятно пахнущие гости.