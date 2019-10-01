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В Кишиневе наблюдается нашествие аллергенного азиатского мраморного клопа

В Кишиневе наблюдается нашествие аллергенного азиатского мраморного клопа

В эти дни в столице наблюдается настоящее нашествие азиатского мраморного клопа. Особенно страдают горожане, проживающие рядом с парками или зелеными насаждениями.

Жуки с каштановым оттенком обычно зимуют в домах и сооружениях, передает noi.md со ссылкой на publika.md

В то же время, эти насекомые очень опасны для растений и создают чрезвычайно неприятное соседство для человека из-за неприятного запаха, который они источают. Кроме того, их присутствие в большом количестве может вызвать аллергию, особенно у домашних животных и особенно при запуске их «химической защиты». Чтобы держать клопов подальше от себя, необходимо следовать следующим правилам:

1. Прежде всего, необходимо починить окна и двери (любое небольшое отверстие будет считаться открытым приглашением). Надо заделать все щели, потому что в противном случае к вам могут нагрянуть непрошенные гости.

2. Клопов притягивает свет, рекомендуется как можно реже включать наружное освещение или выбрать желтоватые лампочки, которые привлекают меньше насекомых.

3. Перед входом в дом тщательно осмотрите свои сумки для покупок, так как клопы могут стать тайными пассажирами, и как только они проникнут в дом, тут же найдут себе удобное место, и у нас будут нежданные и не совсем приятно пахнущие гости.

noi.md
  • Сегодня, 11:57
  • DTV
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