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Promo-LEX представил первые данные о процессе голосования

Promo-LEX представил первые данные о процессе голосования

Ассоциация Promo-LEX провела пресс-конференцию на тему: «Миссия наблюдателей Promo-LEX о всеобщих местных и новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года: Открытие избирательных участков. Выводы наблюдателей Promo-LEX относительно выборов до 8:30.

Миссия Promo-LEX заявила, что получила 56 сообщений об инцидентах до 8:30.

В частности, один из избирательных участков в Кишиневе открыл свои двери с задержкой в ​​40 минут, однако ни один избиратель не подал пока жалобу на то, что не смог проголосовать, передает noi.md.

Одно из самых частых нарушений в отчетах касается наличия рекламных материалов в радиусе 100 м от избирательного участка. Во многих населенных пунктах были выявлены предвыборные плакаты, баннеры и другие виды рекламы.

Другие выявленные нарушения состоятся в том, что избирательные участки не были опечатаны должным образом, камеры не работали, избирательные бюллетени не хранились в безопасном месте, личные данные избирателя не совпадали, отмечалось присутствие людей на избирательных участках без аккредитации.

Напомним, что сегодня, 20 октября, на выборах ожидается чуть более 2 миллионов 800 тысяч граждан с правом голоса. После выборов могут быть избраны 898 мэров и 11580 местных советников.

Около 2000 избирательных участков распахнули свои двери по всей стране, ожидая избирателей, 25 из них находятся в Приднестровском регионе. Еще 85 участков обеспечат право голоса граждан за рубежом.

  • Сегодня, 12:04
  • DTV
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