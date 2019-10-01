Ассоциация Promo-LEX провела пресс-конференцию на тему: «Миссия наблюдателей Promo-LEX о всеобщих местных и новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года: Открытие избирательных участков. Выводы наблюдателей Promo-LEX относительно выборов до 8:30.
Миссия Promo-LEX заявила, что получила 56 сообщений об инцидентах до 8:30.
В частности, один из избирательных участков в Кишиневе открыл свои двери с задержкой в 40 минут, однако ни один избиратель не подал пока жалобу на то, что не смог проголосовать, передает noi.md.
Одно из самых частых нарушений в отчетах касается наличия рекламных материалов в радиусе 100 м от избирательного участка. Во многих населенных пунктах были выявлены предвыборные плакаты, баннеры и другие виды рекламы.
Другие выявленные нарушения состоятся в том, что избирательные участки не были опечатаны должным образом, камеры не работали, избирательные бюллетени не хранились в безопасном месте, личные данные избирателя не совпадали, отмечалось присутствие людей на избирательных участках без аккредитации.
Напомним, что сегодня, 20 октября, на выборах ожидается чуть более 2 миллионов 800 тысяч граждан с правом голоса. После выборов могут быть избраны 898 мэров и 11580 местных советников.
Около 2000 избирательных участков распахнули свои двери по всей стране, ожидая избирателей, 25 из них находятся в Приднестровском регионе. Еще 85 участков обеспечат право голоса граждан за рубежом.