Радиация в Одессе.У м ст Южне Одесько област СБ Укра ни сво часно виявила та усунула потенц йну загрозу рад оактивного забруднення довк лля. Нараз небезпечну ситуац ю локал зовано, загрози життю та здоров`ю м сцевого населення не сну . П д час планових контрольно-перев рочних заход в правоохоронц з`ясували, що в одному з виробничих прим щень м сцевого державного науково-виробничого центру збер гаються небезпечн предмети, як джерелом он зуючого випром нювання. У межах крим нального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з рад оактивними матер алами) Крим нального кодексу Укра ни, було проведено нев дкладну перев рку м сця под . Сп льна ком с я у склад представник в Служби безпеки, М н стерства з надзвичайних ситуац й, Нацпол ц , Держпродспоживслужби та орган в м сцевого самоврядування виявила в одному з герметичних ангар в п дпри мства обладнання, рад оактивне випром нювання якого перевищувало встановлен норми у понад 500 раз в. За висновками проф льних експерт в, можливе транспортування предмет в за меж м сця збер гання могло призвести до рад ац йного забруднення навколишньо територ та завдати шкоди м сцевому населенню. Враховуючи близьк сть розташування до п дпри мства склад в з с льгосппродукц ю морського торговельного порту, снувала потенц йна загроза розповсюдження рад ац за кордон. Нараз , з дотриманням вс х в дпов дних норм, небезпечне обладнання до утил зац передано для в дпов дальне збер гання спец ал зованому державному п дпри мству. Для пересв дчення в остаточному усуненн потенц йно загрози на п дпри мств проведена додаткова дезактивац я. Тривають сл дч д для встановлення вс х обставин справи.

Потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды обнаружила и устранила в Южном Одесской области Служба безопасности Украины.Как сообщили в пресс-центре ведомства, вроде бы угрозы жизни и здоровью местного населения в настоящее время нет, передает kp.md Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения. В рамках уголовного производства, начатого по части 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, оперативники вместе со специалистами проверили это помещение, сообщает Думская.В одном из герметичных ангаров предприятия они обнаружили оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы больше чем в 500 раз. По заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению.«Учитывая близость портовых складов с сельхозпродукцией, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу, — отмечается в сообщении СБУ. — Сейчас с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование передано для утилизации специализированному государственному предприятию».