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На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явка

На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явка

Данные Центральной избирательной комиссии РМ (ЦИК) демонстрируют, что на сегодняшних новых парламентских выборах в РМ наблюдается низкая явка избирателей.

На некоторых участках не было избирателей, а в диаспоре было зарегистрировано небольшое количество голосующих по сравнению с предыдущими выборами, пишет point.md ссылаясь на ZdG.

Участие на выборах в одномандатных округах по состоянию на 18:00:

Округ № 17, Ниспорены - более 23 300 избирателей;

Округ № 33, пригороды муниципия Кишинев - около 20 тысяч избирателей;

Округ № 48, Тирасполь и Бендеры - около 1100 избирателей;

Округ № 50, Западная Европа - около 6 900 избирателей.

По словам председателя ЦИК РМ Дорина Чимила, в округе № 48 было зарегистрировано 8 избирательных участков, на которые не явился ни один избиратель.

Также низкая явка наблюдается среди представителей диаспоры.

«Ни в одном из 85 избирательных участков, открытых в 50-м округе, не проголосовало более 300 избирателей», - сказал Дорин Чимил.

Point.md
  • Вчера, 21:57
  • DTV
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