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На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явка
Данные Центральной избирательной комиссии РМ (ЦИК) демонстрируют, что на сегодняшних новых парламентских выборах в РМ наблюдается низкая явка избирателей.
На некоторых участках не было избирателей, а в диаспоре было зарегистрировано небольшое количество голосующих по сравнению с предыдущими выборами, пишет point.md ссылаясь на ZdG.
Участие на выборах в одномандатных округах по состоянию на 18:00:
Округ № 17, Ниспорены - более 23 300 избирателей;
Округ № 33, пригороды муниципия Кишинев - около 20 тысяч избирателей;
Округ № 48, Тирасполь и Бендеры - около 1100 избирателей;
Округ № 50, Западная Европа - около 6 900 избирателей.
По словам председателя ЦИК РМ Дорина Чимила, в округе № 48 было зарегистрировано 8 избирательных участков, на которые не явился ни один избиратель.
Также низкая явка наблюдается среди представителей диаспоры.
«Ни в одном из 85 избирательных участков, открытых в 50-м округе, не проголосовало более 300 избирателей», - сказал Дорин Чимил.
Point.md
- Вчера, 21:57
- DTV
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