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В Одессу идет американское судно с двумя военными катерами для Украины

В Одессу идет американское судно с двумя военными катерами для Украины

Американское грузовое судно Ocean Freedom, который везет на своем борту два бывших патрульных катера Службы береговой охраны США для Украины, должен прибыть в Одессу 20 октября. Об этом сообщает ukraina.ru ссылаясь на сервис vesselfinder.com

Ранее стамбульские информационные порталы опубликовали фотографии прохождения корабля через Босфор.
На верхней палубе корабля размещены списанные патрульные корабли Службы береговой охраны США Drummond и Cushin постройки 80-х годов прошлого века, переименованные в «Славянск» и «Старобильск» соответственно.

Прибытие судна ожидается в воскресенье, 20 октября, сообщает портал.

Официальная церемония передачи Украине боевых катеров состоялась еще 27 сентября в американском городе Балтимор в присутствии бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что стоимость и модернизация катеров, а также обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.
ukraina.ru
  • Вчера, 22:13
  • DTV
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