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Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Благодаря президенту, благодаря вооруженным силам России мы наведем там порядок, сто процентов. Другого там не должно быть, потому что Путин своих не бросает. А это наше союзное государство», — сказал он, передает lenta.ru.

Кадыров добавил, что общается с уроженцами Чечни, которые служат в Сирии. По их словам, жители республики «со слезами на глазах» подходят к российским солдатам и просят их не покидать территорию страны.
После того как США объявили об эвакуации своих войск из северной части Сирии в Ирак на фоне турецкой военной операции в регионе, ряд западных журналистов и изданий написали о победе России на Ближнем Востоке. Так, немецкое издание Die Welt считает, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось одержать в республике «победу без войны».

В «Би-би-си» выразили мнение, что Путин стал самым влиятельным иностранным лидером в этом регионе. Также о том, что стратегическая победа в Сирии и на всем Ближнем Востоке досталась именно Кремлю, писали Bloomberg и Times of Israel.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

lenta.ru
  • Вчера, 22:25
  • DTV
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