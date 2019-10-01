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ЦИК РМ объявил предварительные данные досрочных парламентских выборов в 4 округах. Кто победители

ЦИК РМ объявил предварительные данные досрочных парламентских выборов в 4 округах. Кто победители

По предварительным результатам досрочных парламентских выборов в РМ, в четырех одномандатных избирательных округах победили: Геннадий Вердеш (№ 17) в Ниспоренах и Страшенах, Василе Нэстасе — в Кишиневе (№ 33), Виталий Ефтодиев — в приднестровском регионе (№ 48) и Галина Сажин — в западном одномандатном округе (№ 50), передает newsmaker.md.

Центральная избирательная комиссия РМ сообщила 21 октября, что после обработки 21 из 43 протоколов первые три места в одномандатном округе № 17 заняли: Геннадий Вердеш набрал 4094 голоса, Ион Тергуца — 1894, Павел Артамонов — 646.

В одномандатном округе № 33 (Кишинев) после обработки 10 из 27 протоколов голоса избирателей распределились следующим образом: Василе-Андрей Нэстасе набрал 3587 голосов, Светлана Попа — 1953, Тудор Делиу — 696.

После обработки всех 25 протоколов в одномандатном округе № 48 (Слобозия, Тирасполь, Бендеры) победу одержал Виталий Евтодиев — 909 голосов. На втором месте идет Ион Иовчев — 201 голос, Теодор Турта набрал 31 голос.

В западном округе № 50 были обработаны 74 из 85 протоколов. По предварительным данным, победу в этом округе одержала Галина Сажин, набравшая 5938 голосов. Дорин Душчак получил 557 голосов, Василе Калмацуй — 462 голоса.
newsmaker.md
  • Сегодня, 07:52
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