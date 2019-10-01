По предварительным результатам досрочных парламентских выборов в РМ, в четырех одномандатных избирательных округах победили: Геннадий Вердеш (№ 17) в Ниспоренах и Страшенах, Василе Нэстасе — в Кишиневе (№ 33), Виталий Ефтодиев — в приднестровском регионе (№ 48) и Галина Сажин — в западном одномандатном округе (№ 50), передает newsmaker.md.
Центральная избирательная комиссия РМ сообщила 21 октября, что после обработки 21 из 43 протоколов первые три места в одномандатном округе № 17 заняли: Геннадий Вердеш набрал 4094 голоса, Ион Тергуца — 1894, Павел Артамонов — 646.
В одномандатном округе № 33 (Кишинев) после обработки 10 из 27 протоколов голоса избирателей распределились следующим образом: Василе-Андрей Нэстасе набрал 3587 голосов, Светлана Попа — 1953, Тудор Делиу — 696.
После обработки всех 25 протоколов в одномандатном округе № 48 (Слобозия, Тирасполь, Бендеры) победу одержал Виталий Евтодиев — 909 голосов. На втором месте идет Ион Иовчев — 201 голос, Теодор Турта набрал 31 голос.
В западном округе № 50 были обработаны 74 из 85 протоколов. По предварительным данным, победу в этом округе одержала Галина Сажин, набравшая 5938 голосов. Дорин Душчак получил 557 голосов, Василе Калмацуй — 462 голоса. newsmaker.md