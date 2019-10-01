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Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Мониторинг цен на рынках и в супермаркетах Одессы.
Пару недель назад прилавки были буквально усыпаны полевыми помидорами–сливками, то сегодня их на базарах очень немного. Килограмм таких овощей оценивают в 15-20 грн., а помидоры более крупных сортов продаются в основном по 20-35, и их выбор также с каждой неделей сокращается. При этом в супермаркете популярной торговой сети полевые томаты отсутствуют вообще (самый дешёвый вариант — за 35,5 грн. за кило), передает timer-odessa.net.

Как и на прошлой неделе, самая распространённая цена килограмма базарных огурцов — 25 грн., однако встречаются варианты и по 15-20. Огурцы из магазинов подорожали за неделю аж на 9 грн. и теперь оцениваются в 34 грн. за кило.

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60
Немного подорожали и кабачки: если на прошлой неделе их продавали в основном по 18 грн., то сегодня такие же стоят 20. А слишком крупные перезревшие или просто залежавшиеся овощи можно купить по 13-15 грн. Магазинные варианты, как и неделей ранее, продаются по 23.

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Кило простеньких баклажанов отдают за 13-20 грн., а «синие» в магазине — по 20, что на 2 грн. дороже, чем семь дней назад.

Светло–зелёные болгарские перцы у частных торговцев можно взять по цене от 12-15 грн. до 25, краснобокие или красные — за 25-35. Самые доступные перцы из супермаркета на этой неделе стоят 24 грн.

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Репчатый лук и морковь на рынках продают по 8-15 грн., а магазинная морковка уже несколько недель подряд держит цену в 8,6.

Килограмм свеклы можно купить за 7-20 грн., в супермаркете представлены варианты по 7,5.

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Кило крупной картошки на рынке оценивают в 15-20 грн., в супермаркете же на этих выходных есть вариант подешевле — за 12,5.

Белокочанная капуста на базаре продаётся за 7-10 грн., магазинная — за 6, как и была прежде.

Килограмм мелкого красного редиса можно купить за 20-25 грн. (та же цена, впрочем, и у крупного, а также у редьки).

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Кило вполне приличной цветной капусты отдают за 12-20 грн., что на пару гривен дешевле, чем на прошлых выходных. Цветная капуста из супермаркета — также по 20. А вот за брокколи просят 30-35 грн. (в супермаркете — 33).

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

На рынке за килограмм тыквы хотят 10-15 грн., в магазинах — 8.

Кочан кукурузы обойдётся посетителям рынка в 6-8 грн., а килограмм свежих шампиньонов — примерно в 60.

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Яблоки разных сортов на базарах продаются от 10-12 до 25-27 грн. Цены на груши также разнятся — есть варианты по 18-22, но есть и по 45-55. Килограмм синих слив отдают за 18-30 грн., в магазине такая же стоит 27 грн.

Цены в Одессе: кабачки по 20 гривен, а грибы по 60

Кило хурмы стоит минимум 25 грн., но больше вариантов есть по 30-40. Так, мелкий светлый королёк в магазине стоит 34 грн., а более тёмная и мягкая хурма — 43.

За килограмм гранатов на базарах просят от 45 до 70 грн., в магазине есть вариант по 44.

Мелкие куриные яйца на рынке продаются за 16-18 грн. за десяток, что на пару гривен дороже, чем неделю назад. Крупные стоят 28-35. В супермаркетах продающиеся поштучно яйца оценили в 19 грн. за десяток.

Кило развесной гречки на рынке отдают за 30 грн., магазинная продаётся по 24, что на 50 коп. дешевле, чем на прошлых выходных. Килограмм риса на развес в супермаркетах стоит 17 с четвертью, а самый дешёвый рис на базаре стоит от 22 до 24 грн.

timer-odessa.net
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
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