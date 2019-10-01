Президент Вадим Красносельский провёл традиционное селекторное совещание с главами госадминистраций. Руководители городов и районов проинформировали главу государства о ситуации на местах, а президент дал им текущие поручения.
Говорили о ходе реализации программы капитальных вложений, а также о формировании перечня объектов, которые войдут в неё в будущем году, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства. Президент подчеркнул, что Фонд капвложений не должен стать единственным источником финансирования процесса инфраструктурного обновления населённых пунктов: местные госадминистрации обязаны искать и внутренние резервы. Со столичным главой Вадим Красносельский обсудил реконструкцию центральной площади. В рамках реализации проекта «Екатерининский парк» начато замощение плиткой тротуаров и разделительной полосы дороги. Президент спрашивал о сроках выполнения работ. По словам Олега Довгопола, если погодные условия будут благоприятны, то их завершат в течение месяца.
Президент акцентировал внимание на том, что снятый асфальт не должен оставаться на обочинах в виде гор мусора. Кроме того, было обозначено, что пешеходные переходы и участки дороги, предназначенные для разворота транспортных средств, останутся функционирующими, то есть проблем для участников дорожного движения создано не будет. Говорили также о детских площадках, в частности о закупке оборудования для них. Глава города отметил, что изучаются различные предложения, среди которых – поступающие от российских производителей и фирм, представляющих дальнее зарубежье. О спортивных и игровых площадках для детей и молодёжи президент говорил и с руководителем Госадминистрации Рыбницы. От местного населения приходят жалобы о том, что их пока всё ещё недостаточно. По словам районного главы Виктора Тягая, в текущем году по госпрограмме капитальных вложений установлено четыре площадки, по наказам избирателей – 31 (14 местными депутатами, 17 – по линии Верховного Совета). Вадим Красносельский отметил, что мнение жителей должно быть приоритетным в вопросах благоустройства населённых пунктов. У главы Слободзейского района Вадим Красносельский уточнил, на какой стадии находятся ремонтно-строительные работы в школе искусств. Василий Тищенко проинформировал руководителя страны, что объект планируют сдать до конца ноября.
Обсудив текущие вопросы, связанные с жизнедеятельностью городов и районов республики, президент сообщил главам, что на ближайшее время запланирован объезд населённых пунктов. Уже в конце текущего месяца глава государства посетит север Приднестровья.