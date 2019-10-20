В основном медикаменты в Приднестровье завозят через пункт пропуска Кучурган (Украина). Сейчас там службу несут молдавские таможенники и сотрудники пограничной полиции.
Именно они могут применить законодательство своей страны ко всему, что перемещается через границу Приднестровья с Украиной, передает novostipmr.com со ссылкой на tv.pgtrk.ru
«Это проблема связана с введением второй фазы таможенно-пограничного контроля Молдовой на пункте пропуска Кучурган. А последствия могут быть крайне негативными и комплексными для Приднестровья», - отметил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
Усиленную фазу контроля молдавские силовики планируют начать с 1 февраля 2020 года. Это может ударить, в первую очередь, по импорту медикаментов в Приднестровье. Напомним: весной прошлого года уже был случай, когда таможенники Молдовы не пропускали машину с лекарствами. Это связано с тем, что приднестровский реестр медикаментов сильно отличается от молдавского.
«Всё дело в том, что наш импорт медикаментов в основном из Белоруссии, Украины, России, из Индии. Импорт медикаментов в Молдове - в основном Румыния и ближние государства западной Европы. И вот если будет включена вторая фаза контроля, то медикаменты из России, Белоруссии и так далее не смогут поступать в Приднестровье. А это 70-80% всех наших медикаментов», - сказал Вадим Красносельский 20 сентября на совещательном собрании первых приднестровских депутатов.
По словам заместителя министра иностранных дел Приднестровья Александра Стецюка, ситуация будет критической, от которой пострадают не только фармацевты и их компании, но и в целом система здравоохранения.
Давление от Молдовы может привести к тому, что самые популярные и недорогие препараты могут подняться в цене в десятки раз, отмечают специалисты. Проблему пытаются решить экспертные группы Приднестровья и Молдовы.
«Буквально в ноябре минувшего года мы отправили молдавской стороне проект протокольного решения по данной тематике. А также акт сверки двух реестров, который выявил существенную разницу в номенклатуре медикаментов, которые импортируются в Приднестровье и в Молдову. Мы не получили до сих пор никакого ответа», - рассказал Стецюк.
Разобраться в проблеме весной пытался международный эксперт Майкл Моррис. Его направила сюда миссия ОБСЕ.
«Международный эксперт был в мае этого года у нас. Майкл Моррис. Он детально был проинформирован и ознакомился с текущей ситуацией в этом вопросе. Были сделаны определённые выводы после анализа ситуации. Но, видимо, сложность и глубина вопроса таковы, что эксперт продолжает работать над рекомендациями», - пояснил Александр Стецюк.
Проблему совместного контроля на границе представители Приднестровья поднимали на переговорах в формате «5+2» в Братиславе. Но из-за позиции Молдовы диалог получился безрезультатным. Итоговый протокол встречи так и не подписали. Кишинёв до сих пор грозит лекарственным давлением. От импорта медикаментов в Приднестровье зависят состояние здоровья и безопасность людей не только в регионе, но и тех жителей Молдовы, которые приезжают за лекарствами в приднестровские аптеки.