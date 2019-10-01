Шерил Кара Сэндберг родилась в Вашингтоне в семье выходцев из Кишинева, активистов борьбы за права советских евреев, высланных из СССР. На своей нынешней должности в Facebook Шерил Сэндберг работает с 2008 года, с июня 2012 года она также является членом совета директоров компании и первой и единственной женщиной в совете директоров Facebook.
До перехода в компанию Марка Цукерберга Шерил Сэндберг в течение нескольких лет занимала пост вице-президента по международным веб-продажам и операциям в Google, а до этого работала в Минфине США директором по персоналу.
В настоящее время состояние 50-летней бизнесвумен, зарабатывающей в Facebook от 25 до 30 млн долларов в год, оценивается в $1,7 млрд.
Сэндберг является одной из немногих женщин-руководителей, достигших в бизнесе такого статуса. В своих книгах и общественной деятельности она последовательно выступает за права женщин, которые, по ее мнению, должны быть шире представлены в правительственной работе и сфере финансов, передает mybusiness.md.
Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг жертвует 2,5 миллиона долларов Антидиффамационной лиге, чтобы поддержать борьбу с проявлениями ненависти в Европе и США.
В своем посте в Facebook, Сэндберг упомянула о мотивах, которые побудили ее к этому благородному поступку, а в частности, свой летний визит вместе с семьей в музей-мемориал Шоа «Яд Вашем» в Израиле, «как мощное напоминание о том, к чему может привести эта ненависть». Семья совершила поездку в «Яд Вашем» в связи с терактом в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге. В ходе этой поездки в Израиль Шерил Сэндберг встретилась также с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином, сообщается на сайте stmegi.com.
В свете недавнего нападения неонациста на синагогу в городе Галее в Германии, в результате которого погибли двое случайных прохожих, Сэндберг, по ее словам, решила сделать свой личный вклад в дело борьбы с антисемитизмом, расизмом, исламофобией и гомофобией, перечислив крупную сумму правозащитной организации Антидиффамационная Лига.
«Мое пожертвование направлено на поддержку программ по борьбе с ненавистью в Европе и США», - написала она, призвав к «значимым действиям» и других пользователей. В частности, она упомянула благотворительную программу «11 действий для 11 жизней», учрежденную в память о жертвах теракта против еврейской общины Питтсбурга. Шерил Кара Сэндберг родилась в Вашингтоне в семье выходцев из Кишинева, активистов борьбы за права советских евреев, высланных из СССР. На своей нынешней должности в Facebook Шерил Сэндберг работает с 2008 года, с июня 2012 года она также является членом совета директоров компании и первой и единственной женщиной в совете директоров Facebook. До перехода в компанию Марка Цукерберга Шерил Сэндберг в течение нескольких лет занимала пост вице-президента по международным веб-продажам и операциям в Google, а до этого работала в Минфине США директором по персоналу.+
В настоящее время состояние 50-летней бизнесвумен, зарабатывающей в Facebook от 25 до 30 млн долларов в год, оценивается в $1,7 млрд. Сэндберг является одной из немногих женщин-руководителей, достигших в бизнесе такого статуса. В своих книгах и общественной деятельности она последовательно выступает за права женщин, которые, по ее мнению, должны быть шире представлены в правительственной работе и сфере финансов.