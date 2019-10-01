В Тирасполе продолжаются работы по благоустройству Екатерининского парка. Отметим, что он включает в себя сквер де Волана и территорию за памятником Суворову. Проезжую часть, которая разделяет эти объекты, также решили привести в порядок. Разделительную полосу в центре города вымостят плиткой, передает novostipmr.com.
Как рассказал на аппаратном совещании с коммунальными службами города глава столицы Олег Довгопол, работы по снятию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на разделительной полосе начались уже сегодня.
«Данная плитка рассчитана как на пешеходов, так и на транспортные средства. Через две недели разделительная полоса не только предстанет в плитке, на ней выложат орнамент», - сообщил руководитель.
Отметим, что тротуар на площади Суворова также обновят. Полностью Екатерининский парк будет готов ко 2 сентября 2020 года.