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Разделительную полосу на площади Суворова в столице вымостят плиткой

Разделительную полосу на площади Суворова в столице вымостят плиткой

В Тирасполе продолжаются работы по благоустройству Екатерининского парка. Отметим, что он включает в себя сквер де Волана и территорию за памятником Суворову. Проезжую часть, которая разделяет эти объекты, также решили привести в порядок. Разделительную полосу в центре города вымостят плиткой, передает novostipmr.com.

Как рассказал на аппаратном совещании с коммунальными службами города глава столицы Олег Довгопол, работы по снятию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на разделительной полосе начались уже сегодня.

«Данная плитка рассчитана как на пешеходов, так и на транспортные средства. Через две недели разделительная полоса не только предстанет в плитке, на ней выложат орнамент», - сообщил руководитель.

Отметим, что тротуар на площади Суворова также обновят. Полностью Екатерининский парк будет готов ко 2 сентября 2020 года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 20:08
  • DTV
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