Житель села Попенки поймал волка. Хищник несколько раз приходил к его дому и задрал козу. Тогда хозяин приготовил ловушку и волк попался. Это был молодой хищник, ему было не больше двух лет.
В этом году волков в Молдове необычайно много. Один из таких непрошеных гостей попался в селе Попенки Рыбницкого района. Он и его сородич за последние две недели несколько раз нападал здесь на скот, передает tsv.md
Беда с волками и в Румынии. Там на днях в одном из сел волки выбежали к телеге с людьми. На самих людей они не нападали, их интересовала лошадь.
В последние годы волки стали чаще приближаться к домам и на территории Украины.
Волков много в Рыбницком и Каменском районах.
"Обычно волк заходит в населенный пункт, если он ранен, или отбился от стаи. Стаи волков очень редко заходят в населенные пункты, если у них есть возможность сами себя прокормить. Обезопасить себя можно собаками. Собаки, если они облаивают волка, он их боится. Но в том числе волк иной раз может поживиться собакой", - заявил начальник отдела лесных и охотничьих ресурсов Николай Романович.