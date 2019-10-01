Президент Молдовы Игорь Додон по приглашению японского правительства прибыл в Токио на торжественную церемонию интронизации императора Нарухито, передает Noi.md.
Предыдущий «тэнно» Акихито отрекся от престола весной нынешнего года после 30 лет правления. Президент Молдовы отметил, что в мероприятии примут участие более 150 глав государств и правительств, поэтому он планирует провести двусторонние встречи с зарубежными лидерами.
«Япония – один из важнейших международных партнеров Республики Молдова и третий крупнейший донор после США и ЕС. С момента установления дипломатических отношений в марте 1992 года Страна восходящего солнца оказала нам безвозмездной помощи на более чем 150 млн долларов, преимущественно в области сельского хозяйства, регионального развития и экологии», - подчеркнул Игорь Додон.