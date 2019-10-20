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Зарплаты по 30 тысяч леев: кто их может получать в Молдове

Зарплаты по 30 тысяч леев: кто их может получать в Молдове

В национальном агентстве занятости населения РМ опубликовали перечень наиболее хорошо оплачиваемых рабочих мест в республике. Предложения по трудоустройству на максимально выгодных условиях проанализировали на основе предлагаемых экономическими агентами вакансий, в том числе в Кишиневе.

Наиболее привлекательной с финансовой точки зрения является вакансия менеджера по строительству, которую предложила турецкая компания с филиалом в Комрате.

Зарплату размером в 25-30 тысяч леев в месяц также предлагает "Sade - Compagnie Generale de Travaux Dhydrauliqu" SRL из Кишинева. В этом случае строительная фирма ищет опытного инженера.

Особым спросом на кишиневском предприятии "Pentalog CHI" пользуются IT-специалисты. Владелец компании готов предоставить соискателю этой вакансии ежемесячный доход до 30 тысяч леев.

Для бюджетной сферы средний показатель зарплаты составил 8385,3 лея, в реальном секторе по муниципию зарплата находится на уровне 8608,4 лея.

Самые высокие зарплаты в Кишиневе получают в сфере IT (в среднем 16 370 леев), на предприятиях по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха (14 252 лея), в финансовой и страховой отраслях (13 994 лея), на предприятиях по водоснабжению и канализации (11592 лея), в сфере публичной администрации — 10 675 леев.

Самые низкие зарплаты в муниципии в первом полугодии были отмечены в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбоводстве (5 127 леев), в сфере размещения туристов и общественного питания (5 223 лея), в сфере искусства, отдыха и развлечений - (5 858 леев).

sputnik.md
  • Сегодня, 10:41
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