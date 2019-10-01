Объем промышленного производства в Приднестровской Молдавской Республике по итогам девяти месяцев 2019 года упал на пять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего предприятия приднестровской промышленности произвели продукции на сумму 9 млрд 353 млн 399 тыс. рублей ПМР в текущих ценах. Это порядка 581 млн долларов США по курсу Приднестровского республиканского банка, передает newspmr.com.
Снижение производства произошло в основном из-за снижения выработки стали и сортового проката на Молдавском металлургическом заводе. Это обусловлено ограничительными мерами на европейском рынке. Металлурги снизили производство на 22% в сопоставимых ценах по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.
Также допущено снижение производственных показателей в легкой, полиграфической, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Ударно поработали в отчетный период электроэнергетика, машиностроение, предприятия пищевой, химической, мукомольно-крупяной промышленности и производства стройматериалов.
Порядка одной трети совокупного индустриального выпуска было сформировано предприятиями электроэнергетики, выработка которых по итогам девяти месяцев сложилась на уровне свыше 3 млрд рублей, что на 5% превысило параметры базисного периода. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии составил 3 530 млн кВт/ч (+5,5%). Объём фактически экспортированной электроэнергии за 9 месяцев текущего года достиг около 110 млн долларов, превысив базисный показатель на 16,8%. Удельный вес данной статьи в совокупном экспорте составил порядка 22%.
Предприятия промышленности строительных материалов по итогам девяти месяцев превысили объём производства на 2,1%, выпустив продукции на сумму 485 млн рублей (5,2% совокупного индустриального выпуска). Рост отмечался по большинству товарных позиций, в том числе по таким, как неармированные бетонные изделия (в 2,8 раза), сборные конструкции и железобетонные изделия (в 1,6 раза), нерудные строительные материалы (в 1,5 раза). Производство цемента за девять месяцев 2019 года возросло на 4,4%, а его экспорт – на 12,3%. В результате поставки за рубеж достигли 31,6 млн долл., или порядка 6,5% совокупного экспорта.
В машиностроении в отчётном периоде было выпущено продукции на сумму 340 млн рублей (3,6% совокупного показателя по промышленности), что на 21,4% превысило значение января-сентября 2018 года. В сентябре производственные параметры в отрасли сложились на уровне 40 млн рублей, что на 17,4% превзошло сопоставимое значение 2018 года. Спрос на товары данной отрасли со стороны зарубежных партнёров за январь-сентябрь текущего года возрос 18,8%, до 24 млн долларов, обеспечив 5% совокупного экспорта. При этом поставки машиностроительной продукции в республику увеличились на 9,5%, до 107 млн долларов, сформировав около 12% всего объема импорта.
Повышательной динамикой на 9,6% по итогам января-сентября 2019 года характеризовалась работа предприятий электротехнической отрасли – до 202 млн рублей. При этом удельный вес отрасли в итоговом показателе возрос до 2,2%. Увеличился выпуск крупных электромашин и электродвигателей малой мощности. Также на превышение базисных параметров повлияла динамика изготовления кабельных изделий.
Выработка продукции химической промышленности превзошла значение января-сентября 2018 года на 12,9%, достигнув 220 млн рублей, или 2,3% в структуре совокупного выпуска в индустрии. Повышательная динамика определялась в основном увеличением выработки синтетических смол и пластмасс и композиционных материалов. Продажа продукции отрасли за границу за отчётный период зафиксирована на уровне 9 млн долларов. Её удельный вес в структуре экспорта составил около 2%.
Выпуск в пищевой промышленности вырос на 4,2% и составил 1 млрд 246 млн рублей, сформировав 13,3% итогового показателя. В разрезе производимых товаров увеличилась выработка мясной продукции, кондитерских и макаронных изделий, животного масла и молочной продукции. На фоне поступательного развития агропромышленной инфраструктуры в 1,8 раза увеличился объём быстрозамораживаемой плодоовощной продукции.
Выработка в мукомольно-крупяной промышленности по итогам девяти месяцев текущего года сложилась на уровне 115 млн рублей, на 1,4% превысив сопоставимое значение предыдущего года.
В целом по итогам января-сентября 2019 года статистическая стоимость совокупного экспорта товаров, согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, составила 485 млн долларов, уступив 7,7% базисной величине. Вместе с тем, при исключении из показателя объёмов торговли чёрными металлами и электроэнергией, рост экспорта по остальным статьям (45,2% от совокупного экспорта) сложился на уровне 6,6%. Импорт товаров в абсолютном выражении зафиксирован в сумме 901 млн долларов (рост на 1,1%), а отрицательное сальдо торгового баланса – 485 млн долларов (рост на 13,7%).