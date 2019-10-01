Тирасполь также призвал Кишинев не ограничивать международные финансовые операции приднестровских предприятий По инициативе Министерства иностранных дел ПМР в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе прошло очередное заседание подгрупп по банковским вопросам. Приднестровскую делегацию возглавил председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва, сообщает novostipmr.com со ссылкой на пресс-службу МИД ПМР.
В ходе заседания приднестровская сторона предложила представителям Молдовы приступить к совместной проработке механизмов разрешения существующих проблем в банковском секторе, а также призвала Кишинев отказаться от дальнейшего применения ограничительных мер в отношении международных финансовых операций, осуществляемых приднестровскими предприятиями – участниками внешнеэкономической деятельности. В этом контексте были представлены актуальные данные о случаях отказа в открытии и обслуживании счетов экономических агентов Приднестровья.
Одновременно с этим молдавская сторона отказалась от проведения сверки данных о приднестровских предприятиях, у которых открыты счета в коммерческих банках Республики Молдова. Как известно, по сведениям Приднестровского республиканского банка, речь идет о 25 экономических агентах, в то время как молдавская сторона заявляет, что в Молдове счета имеют более 400 предприятий из Приднестровья.
Дискуссии о путях преодоления сложившейся проблемной ситуации в банковской сфере, а также перспективы двустороннего взаимодействия сторон в этой области будут продолжены при участии международных экспертов в рамках одной из тематических сессий Баварской конференции по мерам укрепления доверия, которая будет проведена в Германии в начале ноября.