Прокуратура РМ объявила о начале уголовного преследования в случае давления, оказанного на свидетеля, в деле о покушении на убийство Влада Плахотнюка.
Уголовное преследование было инициировано Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам по уведомлению Службы внутренней защиты и противодействия коррупции при Министерстве внутренних дел, передает point.md.
«Преследование было начато в связи с обоснованным подозрением в совершении преступления, связанного с склонением к даче ложных показаний, вмешательством в правосудие и уголовное преследование», - отмечается в пресс-релизе прокуратуры.
Ранее свидетель направил анонимное письмо в прессу, заявив, что тот, кто пытается непосредственно на него повлиять, является лицом, принимающим решения в подразделении Министерства внутренних дел.