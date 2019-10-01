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Прокуратура РМ расследует факт давления на свидетеля в деле о покушении на Плахотнюка

Прокуратура РМ расследует факт давления на свидетеля в деле о покушении на Плахотнюка

Прокуратура РМ объявила о начале уголовного преследования в случае давления, оказанного на свидетеля, в деле о покушении на убийство Влада Плахотнюка.

Уголовное преследование было инициировано Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам по уведомлению Службы внутренней защиты и противодействия коррупции при Министерстве внутренних дел, передает point.md.

«Преследование было начато в связи с обоснованным подозрением в совершении преступления, связанного с склонением к даче ложных показаний, вмешательством в правосудие и уголовное преследование», - отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Ранее свидетель направил анонимное письмо в прессу, заявив, что тот, кто пытается непосредственно на него повлиять, является лицом, принимающим решения в подразделении Министерства внутренних дел.

point.mdpoint.md
  • Вчера, 17:00
  • DTV
  • Просмотров: 32
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