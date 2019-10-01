Мартынов: Деолигархизация Приднестровья будет означать ее крах
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«Любые разговоры о деолигархизации Приднестровья – это разговоры о разрушении приднестровского государства». Такое мнение высказал российский политолог Алексей Мартынов в интервью «Политнавигатору».
Как сообщает «ИНФОТАГ», он сказал, комментируя разговоры о предстоящей в Приднестровье «деолигархизации по молдавскому сценарию», что «о деолигархизации Молдавии нельзя говорить на основании того, что уехал только один главный олигарх – Плахотнюк».
«Сейчас развернулась битва за его наследие – активы, медиа-ресурсы, сегменты его режима. Додон хотел бы стать «новым Плахотнюком», в смысле, олигархом-хозяином страны. Его коллеги по новой коалиции из ACUM ведут себя так же», - считает эксперт.
А что касается деолигархизации Приднестровья, то он сказал, что «нападки на «Шериф», крупнейшую олигархическую корпорацию Приднестровья, – это прямые нападки на государственность ПМР, поскольку «Шериф» является основой этой государственности».
«Они не ангелы, но это фундаментальная структура. Мне «понятно, почему эти разговоры ведут в Молдове «лукавые додоны», но непонятно, почему об этом пишут российские СМИ, которые должны были бы проводить российскую политику по защите русских людей, где бы они не находились, а в Приднестровье проживает 200 тыс. граждан РФ», - сказал Мартынов.
При этом, он сомневается, что это делают те, кто хочет реинтеграции Приднестровья в Молдову.
«Таких реинтеграторов за последние 29 лет было немало – и в Молдавии, и даже в Москве. Многих уже и не вспомнить, многие сломали на этом политическую карьеру, а Приднестровская молдавская республика есть. Определенные подвижки в сторону Кишинева, в том числе, и под давлением из Москвы, имеют место быть. Но я сильно сомневаюсь, что кому-то удастся изменить приднестровский статус-кво. Единственный способ реинтеграции, который возможен, – это признание государственности ПМР со стороны нынешних или будущих молдавских политиков. На основе двух молдавских государств с разными векторами развития (российским и румынским) могут выстраиваться договорные отношения и взаимодействие. От молдаван потребуется отказ от унионизма. От Приднестровья тоже потребуются компромиссы», - считает политолог.
По его словам, «если исходить из политической ответственности, а не политического бизнеса, молдавские политики в итоге придут к пониманию необходимости признания государственности Приднестровья».
«Это будет не сильно популярно у соседей и посла США. Но это очень важно с точки зрения будущего страны и сохранения национальной молдавской государственности. Кто это сделает из молдавских политиков, сможет смело претендовать на Нобелевскую премию мира как человек, который поставит точку в одном из старейших конфликтов на постсоветском пространстве», - уверен Мартынов.