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Увеличился размер прожиточного минимума

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Увеличился размер прожиточного минимума

В Приднестровской Молдавской Республике увеличился размер прожиточного минимума, после периода трехмесячного снижения. В сентябре 2019 года прожиточный минимум по сравнению с предыдущим месяцем вырос: для трудоспособного населения – на 0,93%; для пенсионеров – на 0,87%; в среднем на ребенка – на 0,45%; в среднем на душу населения – на 0,93%, передает newspmr.com .

Величина прожиточного минимума

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за сентябрь 2019 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 626 руб. (1 611 руб. – в августе 2019 года),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 685 руб. (1 667 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 563 руб. (1 550 руб.),
- для пенсионеров – 1 274 руб. (1 263 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 555 руб. (1 548 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 384 руб. (1 382 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 702 руб. (1 692 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 514 руб. (1 500 руб.)

Как отметили в ведомстве, уменьшение прожиточного минимума в сентябре 2019 года по сравнению с прошлым месяцем связано в основном с ростом цен на продукты питания.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (49% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,2%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,8%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 17:10
  • DTV
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