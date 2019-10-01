В Одесской области обнаружили радиоактивные предметы, ионизирующее излучение которых в 500 раз превышает норму. Оказалось, что они попали туда из Чернобыльской зоны. На Южном государственном научно-производственном центре Прогресс были обнаружены радиоактивные предметы. Выяснилось, что они попали туда из Чернобыльской зоны. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу горсовета Южного в четверг, 24 октября.
По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование использовалось для фотосъемки на вертолетах, работавших в зоне отчуждения. Их ионизирующее излучение в 500 раз превышает норму.
В горсовете сообщили, что специалисты вывезли опасные предметы с предприятия для утилизации. Их захоронят на спецполигоне под Знамянкой Одесской области. В пресс-центре СБУ сообщили, что сейчас идет расследование всех деталей происшествия.
Напомним, что ранее в Одесской области предотвратили утечку радиации. Допустимый предел загрязнения от обнаруженного на предприятии оборудования мог быть завышен более чем в 500 раз.
Также сообщалось, что в Украине проверяли радиационный фон из-за взрыва на полигоне в РФ. Отмечается, что к режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областей. korrespondent.net