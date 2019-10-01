Dnestr.TV

 
0

Радиация под Одессой: названа причина

Радиация под Одессой: названа причина

В Одесской области обнаружили радиоактивные предметы, ионизирующее излучение которых в 500 раз превышает норму. Оказалось, что они попали туда из Чернобыльской зоны.
На Южном государственном научно-производственном центре Прогресс были обнаружены радиоактивные предметы. Выяснилось, что они попали туда из Чернобыльской зоны. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу горсовета Южного в четверг, 24 октября.

По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование использовалось для фотосъемки на вертолетах, работавших в зоне отчуждения. Их ионизирующее излучение в 500 раз превышает норму.

В горсовете сообщили, что специалисты вывезли опасные предметы с предприятия для утилизации. Их захоронят на спецполигоне под Знамянкой Одесской области. В пресс-центре СБУ сообщили, что сейчас идет расследование всех деталей происшествия.

Напомним, что ранее в Одесской области предотвратили утечку радиации. Допустимый предел загрязнения от обнаруженного на предприятии оборудования мог быть завышен более чем в 500 раз.

Также сообщалось, что в Украине проверяли радиационный фон из-за взрыва на полигоне в РФ. Отмечается, что к режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областей.
korrespondent.net
  • Вчера, 17:14
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна