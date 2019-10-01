Земельный конфликт в районе населённого пункта Погребя Дубоссарского района должен быть предметом рассмотрения Объединённой контрольной комиссии.
Об этом заявил сопредседатель руководящего органа миротворческой операции от Приднестровья Олег Беляков, передает novostipmr.com
Он напомнил, что 24, 26, 27 августа там происходили стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы. На место выезжали военные наблюдатели.
«Уже многие земельные участки практически под угрозой сноса. На все наши просьбы разобраться в этой ситуации, навести должный порядок пока мы понимания не находим. Это уже относится напрямую к ОКК. Это обострение ситуации в Зоне безопасности. Есть ли гарантия того, что завтра эта ситуация не осложнится, как 24, 26, 27 августа?» - задается вопросом Олег Беляков.
Спор вокруг земли в Дубоссарском районе возник ещё в конце июля. Суть проблемы в том, что молдавский предприниматель разрабатывает карьер для добычи песчано-гравийной смеси на землях, которые принадлежат приднестровскому садово-огородному товариществу.
Юрлицо, проводящее эти работы, приобрело земельный участок у администрации села Кошница, временно находящегося под юрисдикцией Республики Молдова. При этом часть выделенных молдавскими чиновниками земель ещё с 1988 года числится за садово-огородным товариществом «Дубоссарский энергетик», расположенным на контролируемой Приднестровьем территории.