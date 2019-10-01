Dnestr.TV

 
0

На защите детей

На защите детей

В Приднестровье введут уголовную ответственность за организацию деятельности, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью. Для этого предлагается дополнить Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики соответствующей статьей. Инициаторами выступила группа депутатов Верховного Совета – Игорь Буга, Руслан Гареев, Павел Шинкарюк и Андрей Сафонов, передает newspmr.com.

Сегодня в республике запрещено распространение информации, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству. Но, при этом за совершение таких действий не предусмотрена уголовная ответственность. Депутаты Верховного Совета ПМР посчитали необходимым исключить правовой пробел

Они предложили дополнить Уголовный кодекс ПМР статьей, предусматривающей наказание в виде лишения свободы за организацию запретной деятельности. Предлагаемый срок заключения – от 8 до 10 лет.

За такую же деятельность, сопряженную с публичными выступлениями, использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть Интернет), предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Аналогичная норма в течении трех лет действует в законодательстве Российской Федерации.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна