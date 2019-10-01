В Приднестровье введут уголовную ответственность за организацию деятельности, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью. Для этого предлагается дополнить Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики соответствующей статьей. Инициаторами выступила группа депутатов Верховного Совета – Игорь Буга, Руслан Гареев, Павел Шинкарюк и Андрей Сафонов, передает newspmr.com.
Сегодня в республике запрещено распространение информации, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству. Но, при этом за совершение таких действий не предусмотрена уголовная ответственность. Депутаты Верховного Совета ПМР посчитали необходимым исключить правовой пробел
Они предложили дополнить Уголовный кодекс ПМР статьей, предусматривающей наказание в виде лишения свободы за организацию запретной деятельности. Предлагаемый срок заключения – от 8 до 10 лет.
За такую же деятельность, сопряженную с публичными выступлениями, использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть Интернет), предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Аналогичная норма в течении трех лет действует в законодательстве Российской Федерации.