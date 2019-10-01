Dnestr.TV

 
0

Заявление: Десять лет назад Плахотнюк хотел вступить в Либеральную партию

Заявление: Десять лет назад Плахотнюк хотел вступить в Либеральную партию

Десять лет назад, прежде чем Влад Плахотнюк появился на политической сцене Молдовы в составе Демократической партии, он хотел стать членом Либеральной партии (ЛП), утверждает бывший председатель ЛП Михай Гимпу. «Первой партией, которую выбрал Плахотнюк, была ЛП.

Пришел человек и сказал, что Плахотнюк хочет стать членом ЛП. Это было в 2009 году, и я сказал: "Нет, спасибо"», – заявил Михай Гимпу в эфире передачи «Политика» с Натальей Морарь на канале TV8, передает noi.md.

«Он хотел прийти ко мне, но я его не принял, но когда он вступил в политическую жизнь, у меня уже не было выбора», – добавил Гимпу.

Влад Плахотнюк официально пришел на политическую сцену в Республике Молдова в 2010 году. Позже он стал председателем Демократической партии, а летом этого года отказался от этой должности уже после того, как покинул страну.

noi.md
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна