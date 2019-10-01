Десять лет назад, прежде чем Влад Плахотнюк появился на политической сцене Молдовы в составе Демократической партии, он хотел стать членом Либеральной партии (ЛП), утверждает бывший председатель ЛП Михай Гимпу. «Первой партией, которую выбрал Плахотнюк, была ЛП.
Пришел человек и сказал, что Плахотнюк хочет стать членом ЛП. Это было в 2009 году, и я сказал: "Нет, спасибо"», – заявил Михай Гимпу в эфире передачи «Политика» с Натальей Морарь на канале TV8, передает noi.md.
«Он хотел прийти ко мне, но я его не принял, но когда он вступил в политическую жизнь, у меня уже не было выбора», – добавил Гимпу.
Влад Плахотнюк официально пришел на политическую сцену в Республике Молдова в 2010 году. Позже он стал председателем Демократической партии, а летом этого года отказался от этой должности уже после того, как покинул страну.