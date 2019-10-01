В Государственной администрации г. Бендеры состоялось заседание совета по предпринимательству. Сперва была заслушали информация о факторах влияния на динамику роста индивидуальных предпринимателей в текущем году. В Бендерах увеличение количества физических лиц, занятых в сфере малого бизнеса, в 2019-м составило порядка 27 % и по состоянию на 1 октября их число составило порядка 5000, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры. По словам начальника Налоговой инспекции по г. Бендеры Сергея Степурко, на рост повлияла новая система налогообложения, которая позволяет патентообладателю привлекать до 5 человек. Еще одним благоприятным фактором являются новшества в таможенном законодательстве. Теперь при процедуре оформления товара при пересечении границы необходимо наличие действующего патента. В целом было отмечено, что изменения в законодательстве позволили создать условия для выхода из тени индивидуальных предпринимателей.
В ходе заседания также были подведены итоги проекта «Покупай приднестровское!» в 2019 году. В текущем году в городе Бендеры состоялись выставка-ярмарка и фестиваль вина и винограда в парке А. Невского. Данные мероприятия прошли успешно, и цель проекта – привлечение внимания к местным товаропроизводителям - была достигнута. Однако высказывались и пожелания на перспективу. Так, один из предпринимателей – постоянный участник выставок-ярмарок – предложил проводить их чаще, например, по 2 раза в год в каждом городе.
Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся сферы предпринимательской деятельности. В целом заседание прошло продуктивно. bendery-ga.org