В Доме официальных приемов состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с широкой делегацией представителей внешнеполитических ведомств стран Европейского союза. В состав делегации вошли дипломаты из 14 государств, в том числе Германии, Франции, Словакии, Австрии, Венгрии, Польши, Нидерландов, Чехии, Швеции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии. От приднестровской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк и Посол по особым поручениям в ранге заместителя министра иностранных дел ПМР Руслан Слободенюк, сообщается на сайте МИД ПМР.
Приветствуя гостей, Виталий Игнатьев поблагодарил представителей государств-членов ЕС за прилагаемые усилия на треке молдо-приднестровского урегулирования, а также отметил позитивный характер взаимоотношений Приднестровья и Европейского союза.
В ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями относительно актуальной ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова. Виталий Игнатьев констатировал критическое снижение динамики работы на всех уровнях диалога, включая заседания экспертных (рабочих) групп и встречи представителей по политическим вопросам. Он также выразил разочарование результатами братиславского раунда «Постоянного совещания…», которое было приостановлено в связи с отказом молдавской стороны подписать предложенный посредниками протокол.
По мнению главы МИД ПМР, неисполнение Молдовой взятых на себя обязательств, а также появление новых проблем, связанных с закрытием счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и разработкой карьера в Дубоссарском районе ПМР, препятствует продвижению вперед в рамках переговорного процесса.
В развитие дискуссии, отвечая на вопросы дипломатов, Виталий Игнатьев подробно остановился на некоторых иных аспектах взаимоотношений Молдовы и Приднестровья, включая ретроспективу конфликта. Кроме того, он уделил внимание политико-правовым основам образования Приднестровского государства, а также актуальным вопросам социально-экономического развития республики.
«Такие визиты являются очень полезными, потому что Европейский союз внимательно следит за общерегиональной ситуацией и в статусе наблюдателя принимает участие в повседневной работе по урегулированию молдо-приднестровских отношений. Поэтому сегодня мы сосредоточили фокус внимания на реализации достигнутых договоренностей в рамках переговорного процесса», – отметил в ходе общения со СМИ по итогам встречи Виталий Игнатьев.
По словам главы МИД ПМР, все международные участники, в том числе Европейский союз, полностью поддерживают принятый после подписания Берлинского протокола в 2016 году подход относительно необходимости первоочередного решения социально-гуманитарных и экономических вопросов.
«На встрече мы в том числе говорили и о некоторых спекуляциях с молдавской стороны, в частности о неких якобы существующих планах урегулирования. Думаю, что мне удалось убедить партнеров в том, что, во-первых, не может быть никаких планов, кроме тех, которые согласованы вместе с Приднестровьем. А во-вторых, у нас уже есть один план, который называется «Берлин+». Это наша дорожная карта, которую Молдова не может выполнить четыре года, а сейчас уже и не подписывает протокол по итогам заседания «5+2». Соответственно, есть проблемы либо с полномочиями политического представителя РМ, либо с изменениями позиции Кишинева. Здесь есть очень серьезные вопросы, которые, я надеюсь, будут заданы нашими международными партнерами в адрес молдавской стороны», – подчеркнул дипломат.