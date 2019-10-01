Сегодня, 25 октября, на 28-ой сессии Одесского областного совета депутатским корпусом было принято решение направить обращение к министру иностранных дел касательно дноуглубления в порту "Джурджулешты", которое начала Молдова для строительства нового грузового терминала, сообщает bessarabiaua.media.
По словам замглавы облсовета Юрия Димчолгло, эти события могут вызвать серию негативных последствий для морского порта Рени, а именно: изменить рельеф дна, нарушить экологическую ситуацию в регионе, уменьшить глубину и габариты судового хода и глубины для подхода к причальным стенкам, занести русло, уменьшить объемы грузопереработки транзитных зерновых. Перечисленные факторы способны вызвать падение грузооборота Ренийского порта, и в первую очередь – снижение переработки транзитных зерновых грузов, которые являются сегодня основным грузопотоком для предприятия.
Кроме того, дноуглубительные работы в этом порту противоречат Протоколу заседания молдавско-украинской рабочей группы по вопросам транспорта (28-29 июля 2016 года, Кишинёв).
В частности, в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в сфере внутреннего водного транспорта, что зафиксировано в пункте 4 упомянутого протокола.
«Украинская сторона обратила внимание молдавской стороны на то, что за последний период при проведении дноуглубительных работ в порту Джурджулешты зафиксированы факты сброса грунта с судов на приграничных участках Украины и Республики Молдова. Указанный факт является несоответствием требованиям статьи 3 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также может негативно сказаться на обеспечении надлежащего уровня навигационной обстановки, окружающей среде и может привести к негативным экономическим последствиям. С целью недопущения действий, которые могут негативно сказаться на поддержании уровня безопасных глубин судоходной части реки Дунай, стороны согласились усилить контроль за судами, которые задействованы в процессе дноуглубительных работ в порту Джурджулешты», — сказано в протоколе.
В официальном обращении, которое сегодня на сессии облсовета поддержало 63 депутата, МИД просят подготовить ноту протеста Молдове.