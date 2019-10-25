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В Украине вводят банкноту номиналом в 1 тысячу гривен
Нацбанк Украины с пятницы, 25 октября, вводит в обращение новую банкноту наивысшего номинала — 1 тысяча гривен.
Купюра имеет размеры 75х160 мм, преобладающий цвет — голубой, передает mk.ru
На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной — здание президиума Национальной академии наук, основателем которой был российский и советский ученый.
В предыдущий раз новая банкнота — номиналом 500 гривен — была введена на Украине в 2006 году.
- Вчера, 19:25
- DTV
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