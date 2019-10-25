Dnestr.TV

 
0

В Украине вводят банкноту номиналом в 1 тысячу гривен

В Украине вводят банкноту номиналом в 1 тысячу гривен

Нацбанк Украины с пятницы, 25 октября, вводит в обращение новую банкноту наивысшего номинала — 1 тысяча гривен.

Купюра имеет размеры 75х160 мм, преобладающий цвет — голубой, передает mk.ru

На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной — здание президиума Национальной академии наук, основателем которой был российский и советский ученый.

В предыдущий раз новая банкнота — номиналом 500 гривен — была введена на Украине в 2006 году.
  • Вчера, 19:25
  • DTV
  • Просмотров: 24
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • С «Газпромом» достигнута предварительная договоренность ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна