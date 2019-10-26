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Очередной локомотив Молдавской железной дороги загорелся на ходу
На место происшествия были вызваны два расчета пожарных.
Как сообщила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, в результате возгорания полностью выгорел двигатель локомотива, передает omg.md .
Пострадавших нет.
Молдавская железная дорога пока ничего не сообщала о причинах возгорания. Это уже не первый случай пожара в моторных отсеках локомотивов МЖД.
omg.md
- Сегодня, 13:15
- DTV
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