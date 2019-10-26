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Очередной локомотив Молдавской железной дороги загорелся на ходу

Очередной локомотив Молдавской железной дороги загорелся на ходу

На место происшествия были вызваны два расчета пожарных.

Как сообщила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, в результате возгорания полностью выгорел двигатель локомотива, передает omg.md .

Пострадавших нет.

Молдавская железная дорога пока ничего не сообщала о причинах возгорания. Это уже не первый случай пожара в моторных отсеках локомотивов МЖД.



omg.md
  • Сегодня, 13:15
  • DTV
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