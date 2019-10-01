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Эксперты от ПМР и РМ обсудили вопросы гуманитарной сферы
Сегодня в офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве прошло заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам гуманитарной помощи от Приднестровья и Республики Молдова.
В ходе заседания стороны обсудили перспективы подписания Протокольного решения о механизме возвращения детей, выявленных без сопровождения законных представителей, на их постоянное место жительства.
Также эксперты затронули иные актуальные вопросы гуманитарной сферы, сообщается на сайте МИД ПМР.
mid.gospmr.org
- Сегодня, 13:21
- DTV
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