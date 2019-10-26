В Тирасполе на Республиканском стадионе прошёл первый фестиваль боевых искусств, приуроченный ко Дню подразделений специального назначения. Мероприятие, проводившееся под эгидой Президента ПМР, объединило около 200 участников.
Свои умения гостям праздника продемонстрировали спецназовцы силовых ведомств, военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье, а также воспитанники спортивных клубов со всех городов и районов республики, передает ИА Новости Приднестровья.
Официальное открытие фестиваля предварил финал открытого турнира Тираспольского Суворовского военного училища по метанию.
Открывая фестиваль, декан факультета физической культуры и спорта Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко Василий Гуцу напомнил, что в следующем году жители республики отметят сразу две важные даты: 75-летие Великой Победы и 30-летие создания республики.
«Сегодняшний фестиваль служит важным напоминанием об этих датах. Желаю всем участникам победы и чтобы борьба и соперничество были только на стадионе», - сказал Василий Гуцу. Зрители, пришедшие на стадион, смогли оценить мастерство и уровень подготовки элиты силовых ведомств республики и будущих защитников Приднестровья – воспитанников Суворовского училища и Республиканского кадетского корпуса. Участники показательных выступлений продемонстрировали свои умения в рукопашном бое, слаженность действий подразделений «в связках», а также провели мастер-классы.
Как отметил в интервью нашему корреспонденту начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Администрации Президента ПМР Александр Березовский, основная цель мероприятия – развитие и популяризация отдельных видов боевых искусств, а также в целом спорта и здорового образа жизни.
«Отрадно, что очень живо откликнулись спортивные клубы, люди приезжают из всех городов, чтобы показать свои навыки и технику, мы видим здесь и опытных бойцов, имеющих большой опыт службы, - заметил собеседник агентства. - Я бы хотел, чтобы такие мероприятия были регулярными. Этот и иные фестивали ведут к объединению людей, пропаганде здорового образа жизни и патриотического воспитания».
Все участники мероприятия были отмечены кубками и специальными наградами. Награждал бойцов Главнокомандующий Вооружёнными силами ПМР Вадим Красносельский.
«Сила, ловкость, мужество формируются и оттачиваются не за столом с бумагами, а на ринге в ходе тренировок. В своём стремлении к победе вы не жалеете себя, стремитесь быть лидерами», – отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что сегодня в республике уделяется большое внимание развитию спорта и популяризации здорового образа жизни.
«В последние годы в нашей республике уделяется много внимания развитию спорта, развитию спортивных баз и, в конечном итоге, здоровому образу жизни. На этом останавливаться нельзя, ведь спорт – это движение, спорт – это жизнь», - заключил Вадим Красносельский.