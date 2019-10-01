В период с 18-го по 24-е октября на территории республики зарегистрировано 226 заявлений и сообщений о преступлениях. По 193 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зарегистрировано два грабежа (подозреваемые установлены), 24 кражи (восемь раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД были разысканы девять человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали одного человека, обвиняемого в совершении преступления, трёх госдолжников и одного неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлен 1081 административный протокол за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 22 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
С 18-го по 24-е октября на территории Приднестровья зарегистрировано два пожара: в сёлах Суклея и Спея Григориопольского района. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 29 административных протоколов. Из них на территории Рыбницкого района – девять, Каменского района – семь, в г. Тирасполь – пять. В г. Бендеры, Слободзейском, Григориопольском и Дубоссарском районах – по два. mvdpmr.org