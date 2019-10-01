Депутаты Одесского областного совета обратились к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко с просьбой немедленно направить ноту протесту в адрес руководства Республики Молдова.
Такое решение они приняли на вчерашней сессии собрания. Текст обращения зачитал зампред совета Юрий Димчогло, передает point.md ссылаясь на dumskaya.net
Он сообщил, что сейчас в порту Джурджулешты проводятся дноуглубительные работы, и это делается без согласования с Украиной.
«Согласно международным договорам, Молдова не имеет права производить подобные действия без согласования с нашим государством. Между тем это происходит, и данные действия несут прямую экономическую угрозу порту Рени», — отметил Юрий Димчогло.
Ранее в порту Джурджулешты начались дноуглубительные работы для строительства нового грузового терминала. Они могут иметь негативные последствия для Ренийского порта, считает мэр Рени Игорь Плехов.
«Эти события могут вызвать серию негативных последствий для морского порта Рени, а именно: изменить рельеф дна, нарушить экологическую ситуацию в регионе, уменьшить глубину и габариты судового хода и глубины для подхода к причальным стенкам, занести русло, уменьшить объемы грузопереработки транзитных зерновых. Согласно Международной конвенции Эспо «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», стороны, осуществляющие любую хозяйственную деятельность в пограничном районе, должны строго придерживаться норм данной конвенции в части соблюдения требований оповещения любой заинтересованной стороны, которую может коснуться запланированная деятельность», — написал Игорь Плехов на своей странице в «Фейсбук». point.md