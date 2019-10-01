Президент ПМР Вадим Красносельский подтвердил, что запланированный разговор на высшем уровне с молдавским коллегой Игорем Додоном состоится 29 октября на территории Республики Молдова – в президентской резиденции, расположенной в селе Голерканы. На этой площадке руководители двух республик уже общались в марте 2017 года. Всего на сегодняшний день состоялось пять встреч Вадима Красносельского и Игоря Додона, сообщается на сайте Президента ПМР.
Президент ПМР сообщил, что приднестровской стороной повестка предстоящей встречи сформирована. Включенные в нее вопросы носят гуманитарный, социальный и экономический характер. Многие из них перекочевали из повесток предыдущих встреч, сохраняя актуальность и требуя разрешения.
«Формируя повестку, мы основываемся на проблемах, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно. Мы стараемся решить их и для этого включаем в переговорную повестку. Это вопросы банковские, вопросы расчетов, телекоммуникаций, прекращения политически мотивированных уголовных дел, вопросы международного сообщения, экспорта, импорта и так далее. Мы будем их поднимать, обсуждать, предлагать варианты решения. Готовы рассмотреть и дополнительные вопросы, которые есть у молдавской стороны», – отметил Вадим Красноcельский.