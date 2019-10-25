На территории Республиканского ихтиологического заказника «Турунчук» проведена экологическая акция. В ней приняли участие полсотни воспитанников школ села Чобручи Слободзейского района, представители администрации села, волонтеры, сотрудники Слободзейского управления сельского хозяйства природных ресурсов и экологии Минсельхозприроды.
Акция была организована в рамках более масштабной акции: «100 добрых дел для природно-заповедной зоны Приднестровья», проводимой Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с общественностью, в рамках Плана мероприятий, посвященных Году экологии и благоустройства в 2019 году в Приднестровье.
«Сегодня экологический десант осуществил уборку от бытового мусора около одного километра прибрежной зоны р. Днестр в Республиканском ихтиологическом заказнике «Турунчук». Собрали 70 мешков твердых бытовых отходов (ТБО), а также установили информационно-охранный знак», - сообщил начальник Слободзейского управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Виталий Ткач.